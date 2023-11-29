Российская армия взяла под контроль населенный пункт в ДНР Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Это сделали подразделения Южной группировки войск, добавили в ведомстве.

При поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики, — сказано в публикации.

Уточняется также, что за сутки отражены три атаки украинских штурмовиков в районах Шум, Артемовского и Клещеевки. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей на Донецком направлении, пояснили в МО РФ.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с флангов Артемовска, где российские военнослужащие выбивают ВСУ с позиций в ДНР. Отмечалось, что бойцы ВС России зашли в Хромово и продвинулись у Клещеевки.

Вечером 25 ноября стало известно, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это серьезный удар для ВСУ.

В свою очередь военкор Александр Коц высказал мнение, что взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками является переломным моментом с психологической точки зрения. По его словам, на этом участке всегда шло жесткое «позиционное бодание», а продвижение казалось невозможным. Теперь же от этой «занозы» удалось избавиться, объяснил военкор.