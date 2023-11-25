Военкор заявил, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки Военкор Котенок: российские военные взяли под контроль промзону Авдеевки

Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, это серьезный удар для ВСУ, поскольку украинские военные не раз характеризовали район как неприступный.

Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ <...>. Промзона — важная часть всего Авдеевского укрепрайона, — отметил корреспондент.

Ранее батальон «Эспаньола» сообщал, что Вооруженные силы России в скором времени могут взять Авдеевку, за которую ведутся ожесточенные бои. Бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы сейчас работают в районе «Царская охота», это система укреплений, создававшаяся на протяжении восьми лет. Штурм промышленной зоны начался утром в пятницу, 24 ноября.

Писатель Дмитрий Филиппов с позывным Вожак после этого поделился успехами отряда, он рассказал, что российские военные взяли под контроль 90% промзоны, закрепляясь на позициях. По словам Филиппова, ВСУ «в панике» отходили от этой территории, бросая своих раненых. До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что взятие Вооруженными силами России города Авдеевки отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города Донецкой Народной Республики.