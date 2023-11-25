Российские военные расcказали, когда возьмут Авдеевку Бойцы отряда «Эспаньола» сообщают о скором взятии Авдеевки

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в скором времени могут взять Авдеевку, за которую ведутся ожесточенные бои, сообщается в Telegram-канале батальона «Эспаньола». Бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы сейчас работают в районе «Царская охота», это система укреплений, создававшаяся на протяжении восьми лет.

Авдеевка скоро падёт, — говорится в сообщении.

Бойцы «Эспаньолы» подчеркнули, что работу претворяла длительная и всесторонняя разведка. Также в канале разместили видео работы аэроразведки, которая собирает данные об укрепленных районах ВСУ, обозначает цели и корректирует огонь артиллерии.

Штурм промышленной зоны начался утром в пятницу, 24 ноября. Вчера вечером писатель Дмитрий Филиппов с позывным Вожак поделился успехами отряда, он рассказал, что российские военные взяли под контроль 90% промзоны, закрепляясь на позициях. По словам Филиппова, ВСУ «в панике» отходили от этой территории, бросая своих раненых.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что взятие Вооруженными силами России города Авдеевки отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города Донецкой Народной Республики.