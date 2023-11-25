Сладков рассказал, что даст взятие под контроль Авдеевки Сладков: взятие Авдеевки отодвинет боевые действия от Донецка и Горловки

Фото: МО РФ

Взятие Вооруженными силами России города Авдеевки отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города Донецкой Народной Республики.

Освобождение Авдеевки значительно отодвигает войну и от Донецка, и от Ясиноватой, и от Горловки. Пока эти города под плотным огнем ВСУ из Авдеевки, — пишет военкор.

Военкор Евгений Поддубный ранее поделился мнением о том, что Киев может создать в Авдеевке «кровавую модель Бахмута» и бросить в эту «мясорубку» своих военнослужащих. По его словам, украинские военные в Авдеевке оказались в западне, но командование не выпускает их из города. Такой сценарий обернется для Украины массовой трагедией, убежден он.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее заявил, что окружение украинской армии в районе Авдеевки является ключевой задачей Вооруженных сил России на данный момент. Успех этой операции позволит обеспечить безопасность Донецка. По словам журналиста, следующий рубеж обороны Вооруженных сил Украины в зоне СВО будет проходить уже в районе Курахово, расположенного на подконтрольной Киеву территории ДНР.