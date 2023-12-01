В ДНР сообщили об отступлении ВСУ Гагин: ВСУ покинули несколько позиций на западе Клещеевки

Фото: МО Украины

Украинские военные покинули часть позиций на западе Клещеевки на территории Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС советник главы региона Ян Гагин. По его словам, причиной стало отсутствие огневой поддержки и небольшой запас боекомплекта.

На западе Клещеевки сутки назад произошла ситуация, в которой противник был вынужден покинуть несколько боевых позиций. По нашим данным, причиной стало отсутствие огневой поддержки и слабый запас БК (боекомплекта — NEWS.ru), — сказал Гагин.

Ранее советник главы ДНР сказал, что украинские войска за двое суток потеряли около 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении. Он отметил, что российским военным удалось расширить серую зону в районе населенного пункта.

При этом, по информации Гагина, число военных ВСУ на линии фронта в районе Донецка сократилось в последнее время втрое. По его словам, это связано это с тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины бегут со своих позиций. Гагин подчеркнул, что сейчас украинское командование оставляет на позициях первой линии обороны в регионе «символическое» число бойцов.

Ранее экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят рассказал о том, что в рядах ВСУ началось массовое дезертирство. По его словам, «целые роты перебегают на сторону России», из-за чего численность личного состава ВСУ, и так терпящего боевые потери, уменьшается на глазах.