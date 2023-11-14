В ДНР раскрыли суточные потери ВСУ в битве за Клещеевку Гагин: ВСУ за двое суток потеряли почти 30 человек в боях за Клещеевку

Фото: МО Украины

Украинские войска за двое суток потеряли около 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении, заявил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, российским военным удалось расширить серую зону в районе населенного пункта.

Противнику, по всей вероятности, поступила задача вернуть позиции, которые ВСУ оставили как по собственной инициативе, так и в результате зачисток. Только за последние двое суток потери врага на этом участке фронта составили почти три десятка человек, — сказал советник главы ДНР.

Боец спецназа «Сибирь» Южной группировки ВС России ранее заявил, что украинские военные начали беречь технику на Артемовском направлении. Он уточнил, что ВСУ эвакуируют раненых и производят поднос боеприпасов пешком уже за несколько километров от своих позиций под Клещеевкой. Военнослужащий предположил, что противник испытывает нехватку конкретно бронированных машин. Он отметил, что сейчас ВСУ в основном передвигаются на легкой технике, такой как пикапы.

Ранее в статье Forbres сообщалось, что украинские войска рискуют потерять все танки Leopard 1A5, предоставленные западными союзниками, если не научатся использовать их должным образом. По словам автора статьи, этот танк более уязвим, чем Leopard 2, поскольку его броня значительно тоньше.