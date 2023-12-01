Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский штурмовик Су-25 Появилось видео удара БПЛА «Ланцет» по украинскому Су-25 на аэродроме Долгинцево

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский штурмовой самолет Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Видео удара он опубликовал в своем Telegram-канале. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На кадрах видно, как барражирующий боеприпас ударяет по самолету ВСУ на аэродроме, после чего происходит взрыв.

Рожин отметил, что это уже далеко не первый самолет, пораженный «Ланцетом». По словам эксперта, эффективность этих БПЛА, используемых российскими военными, продолжает расти.

Аэродром Долгинцево находится в Кривом Роге, расстояние от линии фронта составляет около 80 километров. Как уточняет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», с помощью «Ланцетов» уничтожены уже не менее четырех штурмовиков и истребителей ВСУ.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео поражения беспилотником «Ланцет» украинской самоходной артиллерийской установки M-109. По словам журналиста, всего подтверждено уже около 50 уничтоженных гаубиц этого образца.