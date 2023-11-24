Появилось видео уничтожения «Ланцетом» САУ М-109 в зоне СВО

Военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале опубликовал видео уничтожения беспилотником «Ланцет» украинской САУ М-109 в зоне спецоперации. По его словам, это уже 49-я уничтоженная установка российскими войсками.

САУ М-109 уничтожена «Ланцетом». Говорят это уже подтвержденная уничтоженная 49-я САУ этого образца. Отлично, — написал он.

Ранее сообщалось, что ударные дроны «Ланцет» с новой боевой частью поступили в войска в начале ноября и уже успешно применяется в зоне специальной военной операции. Теперь они способны поражать бронетехнику, прикрытую различными решетчатыми экранами и так называемыми мангалами.

До этого доцент кафедры системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал в статье для журнала Forbes заявил, что российские военные добились успеха с барражирующим боеприпасом «Ланцет». По его словам, эти дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета и затрудняют противодействие со стороны ВСУ.

Перед этим генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал о большом спросе на «Ланцеты» со стороны иностранных заказчиков. Однако они, по его словам, не поставляются за границу, в том числе из-за высокой потребности в них Вооруженных сил РФ. Еще одной причиной он назвал отсутствие разрешительной документации.