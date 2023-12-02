Киркоров рассказал, жалеет ли о чем-то в уходящем году Киркоров рассказал о богатом на путешествия 2023 годе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров, отвечая на вопросы журналистов перед началом ежегодного фестиваля «Песня года», подвел итоги уходящего года и отметил, что ни о чем не жалеет. По словам певца, ему удалось вдоволь попутешествовать, передает корреспондент NEWS.ru.

Нет, в этом году все успели, я как никогда напутешествовался, я так мало в своей жизни путешествовал, в основном как артист, а в этом году прямо такой тур, немножко отдохнул, — сказал Киркоров.

2 декабря исполнитель посетил премьеру «Елок-10». Артист появился в сопровождении звездного хирурга Тимура Хайдарова, который заявил, что они с артистом будут встречать 2024 год вместе.

Ранее Киркоров рассказал, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. По словам артиста, он тренируется вместе с инструкторами. Король отечественной поп-эстрады отметил, что фитнес и занятия спортом помогли ему скорректировать то, что было в его молодости. Киркоров объяснил, что в прошлом на его форме не лучшим образом сказалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.

После похудения Киркоров начал носить 44-й размер одежды вместо 56-го. Певец признался, что спорт впервые появился в его жизни только в прошлом году, до этого его отсутствие компенсировали выступления на сцене.