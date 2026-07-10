Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу

Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу ФИФА дисквалифицировала игрока сборной Англии Куансу на две игры на ЧМ-2026

Защитник сборной Англии Джарелл Куанса дисквалифицирован на два матча чемпионата мира после получения красной карточки в матче против Мексики, сообщает издание ESPN. Куанса получил удаление за грубый фол на Хесусе Гальярдо на 54-й минуте.

Согласно регламенту турнира, за прямую красную карточку предусмотрена как минимум одноматчевая автоматическая дисквалификация, однако Куанса отстранили на две игры из-за серьезности допущенного нарушения. Несмотря на то что Футбольная ассоциация Англии рассматривала возможность апелляции, оспорить красную карточку в рамках турнира не представляется возможным.

23-летний Куанса не сможет принять участие в матче четвертьфинала с Норвегией, который состоится в ночь на 12 июля. Он также пропустит полуфинал, если Англия пройдет в эту стадию.

Ранее апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал неприемлемой жалобу бельгийской стороны на отмену красной карточки, которую получил нападающий сборной США Фоларин Балогун, сообщается на официальном сайте организации. В связи с этим форвард сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.