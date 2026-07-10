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10 июля 2026 в 02:06

Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу

ФИФА дисквалифицировала игрока сборной Англии Куансу на две игры на ЧМ-2026

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Защитник сборной Англии Джарелл Куанса дисквалифицирован на два матча чемпионата мира после получения красной карточки в матче против Мексики, сообщает издание ESPN. Куанса получил удаление за грубый фол на Хесусе Гальярдо на 54-й минуте.

Согласно регламенту турнира, за прямую красную карточку предусмотрена как минимум одноматчевая автоматическая дисквалификация, однако Куанса отстранили на две игры из-за серьезности допущенного нарушения. Несмотря на то что Футбольная ассоциация Англии рассматривала возможность апелляции, оспорить красную карточку в рамках турнира не представляется возможным.

23-летний Куанса не сможет принять участие в матче четвертьфинала с Норвегией, который состоится в ночь на 12 июля. Он также пропустит полуфинал, если Англия пройдет в эту стадию.

Ранее апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал неприемлемой жалобу бельгийской стороны на отмену красной карточки, которую получил нападающий сборной США Фоларин Балогун, сообщается на официальном сайте организации. В связи с этим форвард сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

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