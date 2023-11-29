Бузову помирили с бывшим: из-за чего расстались, при чем здесь Киркоров Филипп Киркоров помирил певицу Ольгу Бузову с блогером Давой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российскую певицу Ольгу Бузову помирили с ее бывшим бойфрендом. Из-за чего она с ним рассталась, зачем к воссоединению приложил руку поп-король Филипп Киркоров?

С кем помирилась Бузова

Киркоров рассказал на премьере фильма «Теща», что помирил Бузову с ее бывшим молодым человеком блогером Давой (Давидом Манукяном). По словам артиста, он подтолкнул молодых людей друг к другу.

«Я делал в Китае все для того, чтобы они помирились. Можно сказать, я их и свел на этом проекте, я их подтолкнул друг к другу. И думаю, что у меня это получилось», — сказал Киркоров.

Местом воссоединения пары стало шоу «Сокровища императора», которое проходит в Китае. Бузова стала ведущей проекта, а Дава оказался в числе участников. После возвращения в Москву блогер стал активно ставить лайки экс-возлюбленной в социальных сетях и исполнил два ее хита на вечеринке. После этого Манукян и вовсе пришел на концерт Бузовой в «Известия Hall».

«Тот самый момент, когда твой бывший лайкер приходит к тебе на концерт. Давид, вот это да! В Китае не смог со мной поближе пообщаться, решил в Москве. Да? Ты отлайкал все фотки даже без обработки, даже без фотошопа. Что, любишь до сих пор? Да, меня невозможно забыть. И все мои бывшие это знают», — заявила певица со сцены.

Фото: Филипп Киркоров

Телеведущий и звезда «Дома-2» Влад Кадони считает, что воссоединение пары возможно, хотя и не гарантировано. Он предположил, что в этих отношениях присутствует элемент хайпа и Бузова хочет «пошуметь» на публику, чтобы показать, что это Дава ищет воссоединения, а не она.

Что известно об отношениях Бузовой и Давы

Певица и блогер рассекретили свои отношения в конце 2019 года. Звезд свела вместе музыка: в феврале Бузова опубликовала в соцсетях видео, на котором танцует под песню Давы «Буду пьяным», после чего предложила Манукяну сделать совместную работу. Позднее рэпер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».

В Сети пару сразу же начали подозревать в чувствах, хотя оба отнекивались от слухов о романе. Кроме того, Бузова принимала участие в проекте «План Б», в рамках которого искала новую любовь. Позже в Сети появились совместные фото Давы и певицы, после чего последовало признание Бузовой об отношениях с рэпером.

Пара встречалась полтора года. За это время вокруг них было много скандалов. Бузову и Манукяна упрекали в фальшивых чувствах, а поклонникам певицы не нравилось желание блогера все события из жизни выкладывать в Сеть.

Время самоизоляции Дава с Бузовой провели вместе. Позже пара призналась, что давно съехалась. Кроме того, блогера считали альфонсом из-за разницы в возрасте с артисткой и более низкого заработка, хотя он неоднократно говорил, что тратит на возлюбленную крупные суммы.

«Я себя не буду чувствовать мужиком, если не буду так делать. Иначе не может быть. Мужчина должен зарабатывать, мужчина должен оплачивать», — объяснял молодой человек.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почему Бузова и Дава расстались

В начале осени 2020 года пара отметила годовщину отношений: рэпер подарил певице браслет стоимостью несколько миллионов рублей. Однако вскоре после этого молодые люди перестали появляться вместе, из-за чего публика решила, что звезды расстались.

В октябре 2020 года пара вновь стала выходить в свет и выкладывала совместные фото и видео. Манукян в одном из интервью обмолвился, что хотел бы создать семью и мечтает о пополнении в семействе, а позже познакомил возлюбленную со своей семьей.

«Я хочу от нее детей. Когда влюбленность перерастает в любовь к человеку и ты смотришь в глаза, и настолько это родные глаза, это твоя частичка, что это не может не влиять на мечту иметь детей. У меня есть осознание желания стать отцом. Если бы это случилось — я готов», — говорил Манукян в интервью Алле Довлатовой.

В начале ноября, по словам друзей Давы, он внезапно собрал вещи и съехал от Бузовой, однако позже они все же помирились. Тогда же в СМИ начали распространяться слухи о влюбленности певицы в партнера по «Ледниковому периоду» фигуриста Дмитрия Соловьева, однако сплетни не подтвердились.

Новый год Бузова и Манукян встречали на Мальдивах. За этим последовала громкая свадьба на острове. Пара обменялась кольцами и призналась друг другу в любви прямо на пляже, но церемония оказалась ненастоящей.

После возвращения пары в Москву наступило затишье. В январе певица встретила 35-й день рождения одна, пока ей не устроили сюрприз верные подруги. Манукяна же с ней в квартире в тот день не оказалось.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда певица назвала себя свободной девушкой и попросила поклонников не задавать ей вопросы об их отношениях.

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