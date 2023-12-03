«Главная»: SHAMAN назвал лучшую песню этого года SHAMAN назвал «Я русский» песней года после гимна России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В этом году прозвучали две важные песни, заявил певец SHAMAN (Ярослав Дронов) корреспонденту NEWS.ru. По словам артиста, первая и самая главная — гимн России, которая традиционно звучит после новогоднего боя курантов.

Можно назвать две песни? После обращения президента этот год традиционно открывал гимн России. Эта песня самая главная. А после нее следовала песня «Я русский», — заявил музыкант на мероприятии «Песня года».

Ранее артист объяснил, что такое в его понимании быть русским. По его словам, это значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей. Он отметил, что этот вопрос ему как автору хита «Я русский!» зрители задают особенно часто. Сам Дронов уверен, что делает «все правильно»: пишет песни, которые находят отклик у огромного количества людей, в результате чего появляются положительные отзывы о его творчестве, в том числе попадание в различные списки лучших исполнителей.

До этого стало известно, что список музыкантов-патриотов России возглавил исполнитель SHAMAN, за ним в списке идут Олег Газманов и Николай Расторгуев. Сравнивая творчество музыкантов, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что композиции «Любэ» в целом про Россию и красивые края, а у SHAMAN в большей степени про эмоции, что находит отклик в сердцах молодежи.