Люся Чеботина рассказала, как на нее повлияла Бузова Чеботина: всегда хотелось быть такой, как Бузова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина призналась, что ее всегда вдохновляла Ольга Бузова, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, Бузова не пытается казаться и в этом ее уникальность.

Меня всегда вдохновляла Оля (Бузова. — NEWS.ru). Мне всегда хотелось быть такой, как она, на 360, проявлять себя во всех сферах жизни. Я бы не сказала, что она кардинально изменила мою жизнь, но повлияла. То, как она танцует, как двигается, как поет, как растет, как творчески себя позиционирует, мне очень нравится. Мне кажется, что ее уникальность в том, что она настоящая, что она не пытается казаться, и это в ней цепляет. Моя любимая песня Бузовой? Наверное, «Официант, я сама заплачу», — заявила Чеботина.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Чеботина является хорошим сонграйтером и долго писала хиты для многих российских звезд, но при этом певица не обладает мощными вокальными данными. Он отметил, что своей популярностью исполнительница во многом обязана музыканту и бизнесмену Владимиру Киселеву, поскольку ее «взлет» начался после сотрудничества с ним и его сыновьями. Продюсер подчеркнул, что Чеботина пишет хитовые песни и обладает довольно неплохим голосом, которого достаточно для ее творчества.