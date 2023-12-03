Без Пугачевой и Галкина: будут ли россияне смотреть «Голубой огонек — 2024» Доля отказавшихся смотреть новогодние огоньки россиян достигла 45%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян не намерены смотреть передачи, которые российское телевидение показывает в Новый год, показали результаты опроса Superjob. Как в России меняется отношение к новогодним программам, кого из звезд не хотят видеть на «Голубом огоньке»?

Что показал опрос

Популярность новогодних телешоу в России продолжает снижаться — лишь 11% россиян заявили в ходе опроса, что намерены смотреть новогоднюю телепрограмму в канун нового, 2024-го года. Об этом сообщает РБК по данным исследования общественного мнения, проведенного SuperJob.

Еще треть (33%) россиян намерены включить новогоднюю телепрограмму для фона, однако смотреть, как их с экранов поздравляют звезды, не станут.

Почти половина (45%) опрошенных и вовсе не намерены включать телевизор в Новый год. По данным исследования SuperJob, доля таких людей выросла на 7% с 2020 года. Среди тех, кто не собирается смотреть «Голубой огонек» и подобные шоу, больше тех, у кого нет детей, и больше людей с высокой зарплатой — шоу не станут смотреть 48% респондентов, кто получает от 80 тыс. руб. в месяц.

Кого из звезд не будет на «Голубом огоньке»

Важным элементом прежних «Голубых огоньков» считали участие Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Аллы Пугачевой, которые ухали в Израиль в сентябре 2022 года. Ранее продюсер Иосиф Пригожин настаивал, что без их участия телепередача ничего не потеряет.

«По большому счету из всех представителей „Голубого огонька“ никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина. Все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же», — заявил он.

С ним согласился музыкальный критик Евгений Бабичев: в беседе с NEWS.ru он назвал Пугачеву, «незаменимой частью российской эстрады», однако указал, что «Голубой огонек» смотрели не ради того, чтобы увидеть Примадонну, а ради атмосферы.

Кого зрители хотят видеть в «Голубом огоньке»

Согласно результатом опроса, телезрители хотели бы встретить Новый год, наблюдая на экранах Полину Гагарину, Валерия Сюткина, Дмитрия Билана, Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Также в список желанных артистов вошли Валерия, SHAMAN (Ярослав Дронов), Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев.

Что покажут по телевизору в Новый год

Съемки главного новогоднего шоу на телеканале «Россия 1» начались 12 ноября. Его будут вести Андрей Малахов и Николай Басков, а среди приглашенных звезд будут Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Лариса Долина и еще несколько десятков артистов.

Детали съемок передачи не раскрываются, утечки информации из съемочного павильона на «Мосфильме» строго контролируются, лишь певица Валерия решилась показать в соцсетях селфи из съемочного павильона. В кадр попало немного: детали серебристых декораций, наряженные елки и музыканты в белых пиджаках.

По данным СМИ, в преддверии Нового года российские телеканалы планируют показать зрителям знакомую телепрограмму: советскую классику на Первом канале («Девчата», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи») и канале «Россия 1» («Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию»), по НТВ покажут «Улицы разбитых фонарей». Схожей программы придерживаются и остальные российские телеканалы.

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