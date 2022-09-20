Пригожин рассказал, как пройдет «Голубой огонек» без Пугачевой Пригожин: «Голубой огонек» останется прежним, ведь Басков и Киркоров никуда не делись

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Иосиф Пригожин

Из-за отъезда Максима Галкина (признан иноагентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022) и Аллы Пугачевой из России «Голубой огонек» не останется без звезд, даже несмотря на то, что из-за спецоперации в регионах отменяются концерты многих артистов, рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «ФедералПресс». По его словам, все артисты, участвовавшие в новогоднем концерте, будут те же, ведь Пугачева давно ушла со сцены ради ухода за детьми, а Филипп Киркоров и Николай Басков никуда не делись.

«Голубой огонек» будет! Галкин вел Новый год только на Первом канале. На НТВ «Голубой огонек» будет, на Втором тоже. <...> По большому счету из всех представителей «Голубого огонька» никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина. Все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же, — рассказал артист.

Пригожин напомнил, что Пугачева ушла со сцены, чтобы заниматься детьми, но в предыдущих шоу участвовала только потому, что ее уговаривали. Продюсер заявил, что отсутствие артистки на «Голубом огоньке» никак не связано со спецоперацией и занесением Максима Галкина в список иноагентов.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна с мужем Максимом Галкиным, которого назвала честным, порядочным и неподкупным патриотом России. Ранее он попал в список физлиц-иноагентов.