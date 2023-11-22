Музкритик рассказал, можно ли заменить Пугачеву на «Голубом огоньке» Музыкальный критик Бабичев: Пугачева незаменима на российской эстраде

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева незаменима на российской эстраде, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. Отвечая на вопрос, кто может заменить артистку на новогоднем «Голубом огоньке», он подчеркнул, что шоу вообще не ассоциировалось с Примадонной и в последние годы обходилось без нее.

Есть одна Алла Пугачева, на ее место точно никто не встанет. Даже Лолита — это не Пугачева, совсем другой образ, репертуар, поведение на сцене, манера исполнения, хотя артисты любят тянуться к подражанию, — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что в последние годы многие исполнители успешно справлялись с ролью замены таких «артистов на пенсии», как Пугачева или София Ротару. Они в силу своего опыта и возраста не могли успевать везде, отметил Бабичев.

«Голубой огонек» смотрят не из-за Пугачевой, а просто чтобы создать дополнительный антураж дома за столом, посидеть, пообщаться, можно даже без звука смотреть изображение, перемолоть косточки всему шоу-бизнесу. Особенно в последние годы не особо важно, есть ли кто в программе или нет. Главное, чтобы был «Голубой огонек». Эта традиция, которая, наверное, с нами надолго, — считает музыкальный критик.

Ранее стало известно, что съемочный процесс новогодней передачи «Голубой огонек» проходит с 12 ноября по 1 декабря на студии «Мосфильм». Концерт проведут журналист Андрей Малахов и народный артист России Николай Басков. Традиционно на шоу выступят Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Лариса Долина и другие артисты. Среди молодых исполнителей на «Голубом огоньке» можно будет увидеть SHAMAN, Ваню Дмитриенко, Мари Краймбрери, Анну Asti и Jony.

Актер Александр Пашутин отмечал, что состав артистов на новогодних передачах претерпел ряд изменений после начала СВО. По его мнению, русская культура ничего не потеряла с отъездом за границу таких певиц, как Алла Пугачева и Светлана Лобода, поэтому их отсутствия на праздничных программах никто из телезрителей не заметит. Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, заявлял, что без Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который долгие годы вел «Голубой огонек» на Первом канале, праздничные шоу не стали хуже.