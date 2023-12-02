Родион Газманов рассказал о проклятии Нового года для артистов Родион Газманов заявил, что он счастлив работать на Новый год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родион Газманов

В артистическом мире пожелание провести Новый год в семейном кругу считается проклятием, рассказал NEWS.ru певец Родион Газманов на фестивале «Песня года» в московском дворце «Мегаспорт». Он отметил, что в декабре и в праздники он зарабатывает от 35% до 40% своего годового дохода.

В артистическом мире пожелание провести Новый год в семейном кругу считается проклятием, спросите у любого артиста. Декабрь — это самый доходный месяц. Это показатель востребованности. Я счастлив куда-то уехать на гастроли в Новый год, — сказал он.

Певец Филипп Киркоров ранее рассказал, что планирует встретить Новый год в компании близких друзей. По словам певца, в праздник он по традиции смотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Голубой огонек».

До этого Киркоров заявил, что ему хватает денег, чтобы не работать в Новый год. Он вспомнил слова своей бывшей жены Аллы Пугачевой о том, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным.

Также Киркоров сказал, что мог бы выступить на корпоративе в честь дня рождения собаки. По его словам, он согласился бы дать такой приватный концерт за десятикратный гонорар.