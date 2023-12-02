Басков назвал любимую песню и рассказал, как отпразднует Новый год Басков назвал песню «Ты неотразима» своей любимой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Певец Николай Басков назвал песню «Ты неотразима» своей любимой. На фестивале «Песня года» он также отметил, что будет работать в Новый год, передает корреспондент NEWS.ru.

Я буду работать на Новый год. У меня в декабре нет ни одного свободного дня. Новый год — это жатва для артиста. Заработаю на Новый год и буду отдыхать, — сказал Басков.

Певец Родион Газманов также отмечал, что в артистическом мире пожелание провести Новый год в семейном кругу считается проклятием. Он сообщил, что в декабре и в праздники он зарабатывает от 35% до 40% своего годового дохода.

Певец Филипп Киркоров рассказал, что планирует встретить Новый год в компании близких друзей. По словам певца, в праздник он по традиции смотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Голубой огонек».

До этого Киркоров заявил, что ему хватает денег, чтобы не работать в Новый год. Он вспомнил слова своей бывшей жены Аллы Пугачевой о том, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным. Также Киркоров сказал, что мог бы выступить на корпоративе в честь дня рождения собаки. По его словам, он согласился бы дать такой приватный концерт за десятикратный гонорар.