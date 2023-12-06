Составлен список украинских звезд, которые отказались критиковать СВО

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Многие знаменитости, имеющие украинские корни, после начала спецоперации не стали критиковать действия российских властей и даже остались работать в РФ. О ком идет речь?

Кто из украинских звезд отказался критиковать СВО

Певица Ани Лорак после начала спецоперации почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, она обозначила свою позицию. Исполнительница не стала критиковать СВО и подчеркнула, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, однако именно в РФ она стала большой звездой.

Также Лорак опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она спонсировала Вооруженные силы Украины.

«Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру. Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете в СМИ», — написала она в микроблоге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ани Лорак

Певица Анна Asti осталась в России после начала СВО. В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба РФ закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране. Украинские поклонники в соцсетях часто критикуют исполнительницу из-за того, что она не высказывается по поводу спецоперации и продолжает работать в России, но она предпочитает не комментировать подобные ситуации.

Певица Наташа Королева поддерживает Россию, несмотря на то, что ее мама Людмила Порывай активно выступает за Украину и осуждает СВО. Артистке удается не ссорится с родственницей из-за разных политических взглядов.

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук после начала СВО продолжил карьеру в России и является одним из тренеров петербургского «Зенита».

Украинский музыкант и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко после начала спецоперации также остался в РФ и продолжил участие в российских проектах.

Композитор Игорь Крутой тоже не критикует действия российских властей. Он не дал ни одного публичного комментария на эту тему. Какое-то время музыкант не появлялся на публике, однако в октябре этого года он вернулся в проект «Ты супер!», выходящий на канале НТВ.

Певец Александр Серов, родившийся в Николаевской области Украины, в сентябре прошлого года заявил о поддержке спецоперации: во время выступления в Кремле он пожелал участникам СВО здоровья, выдержки и мудрости.

Родившаяся на Украине певица Лолита Милявская признавалась, что намеренно не комментирует спецоперацию. Артистка заявила, что у нее есть родственники на Украине и она переживает, что ее слова могут отразиться на их жизни.

Певица Мари Краймбрери, которая родилась в Кривом Роге, активно продолжает карьеру в РФ. Аналогично себя ведет исполнительница Елизавета Иванцив (Елка) из Ужгорода.

Телеведущая Регина Тодоренко, несмотря на украинские корни, активно продолжает развивать свою телевизионную карьеру в России после начала СВО. Она отказывается комментировать политические темы, потому что боится, что это может сказаться на ее браке с российским певцом Владом Топаловым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Регина Тодоренко и Влад Топалов

Кто еще из украинских звезд имеет российское гражданство

Артист балета Сергей Полунин в 2018 году получил гражданство России. Он поддерживает СВО. Полунин отмечал, что не находится на стороне «злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны. Также танцовщик написал в соцсетях слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что «правда за ним».

Украинский боксер Станислав Каштанов стал гражданином России в 2017 году.

«Этот процесс шел достаточно давно, хорошо, что он завершился. Я всегда чувствовал себя в России как дома, а не как в каком-то чужом месте. Конечно, мой дом там, в Донецке, но здесь все в перспективе, и я работаю для этого», — говорил он ТАСС.

Родившаяся в Донецке певица Александра Чвикова (Алекса) получила российское гражданство в прошлом году.

«Ура, паспорт! Дали Конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок», — сообщила исполнительница в соцсетях.

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