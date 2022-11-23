Самый известный двойник Пугачевой поддержал спецоперацию на Украине

Фото: Страница Даниила Калатуры Вконтакте

Заслуженный артист республики Крым Даниил Калатура, один из самых известных в России двойников уехавшей из страны певицы Аллы Пугачевой, заявил NEWS.ru, что поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. По его мнению, Примадонна «не говорила плохо о россиянах — говорил ее муж Максим Галкин, а ее слова просто неверно поняли, вырвали из контекста». Калатура признался, что выступает в госпиталях перед военными и на приграничных территориях, но ездит туда «не в образе Аллы Борисовны».

Приглашений выступить в образе Примадонны у меня по-прежнему много. Бывает всякое, но я стараюсь максимально корректно объяснять: во-первых, песни Пугачевой — это великое советское и русское наследие, и «отменять» мы их не будем. А во-вторых, сама она плохо о России и россиянах не говорила — говорил ее муж Максим Галкин. А ее слова просто неверно поняли, вырвали из контекста, — считает пародист.

Даниил Калатура уточнил, что в 2014 году приветствовал вхождение Крыма в состав РФ и сейчас поддерживает СВО. По словам артиста, он выступает перед российскими военными в госпиталях и в воинских частях приграничных территорий.

К военным в образе Аллы Борисовны не езжу, езжу с гитаристом. И мы поем песни, общаемся с ребятами-военными, привозим по возможности то, что им необходимо. Например, сейчас нужны теплые вещи — и мы везем, — рассказал Даниил Калатура.

Ранее Оскар Кучера раскритиковал Аллу Пугачеву после слов ее слов о россиянах, которые «были холопами, стали рабами». Артист удивлен, что певица, которая так долго держала нейтралитет, вдруг обозвала всю страну «холопами и рабами». Кучера рассказал, что прекрасно понимал — артистка уедет из страны, чтобы быть рядом с мужем и своей семьей. Он также добавил, что понимает — Пугачевой абсолютно не важно его мнение, однако он буквально боготворил певицу до тех пор, пока она не «ляпнула» оскорбительные слова в адрес россиян.