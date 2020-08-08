Двойник Бузовой пытается привлечь внимание певицы

Как ранее писал NEWS.ru, Ксения Собчак, будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте будущий кандидат в президенты России проработала восемь лет. Ольга Бузова и Ксения Бородина получают за шоу по $30 тыс. в месяц. А ещё десять лет назад ведущим платили по $5 тыс., рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев. Самый большой гонорар, по его словам, был у Виктории Бони, которая получала по $8 тыс. Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проходит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тыс. рублей.