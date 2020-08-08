Двойник Бузовой пытается привлечь внимание певицы

https://static.news.ru/photo/6ccb94ce-d971-11ea-a7e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ne_buzova86

В Сети появилась девушка, которая невероятно похожа на певицу Ольгу Бузову. Сама девушка утверждает, что она сестра телеведущей.

Двойника также зовут Ольга. Она всеми способами пытается привлечь внимание телеведущей «Дома-2». По её словам, она даже сделала пластическую операцию, чтобы быть похожей на своего кумира.

Лучше Бузовой, — написала девушка о себе в Instagram.

Подписчики молодой особы предположили, что аккаунт ведёт мужчина, который пытается сделать из себя «клон» Бузовой.

Смотреть на тебя противно. Но ты правда на мужчину похожа, — написал один из комментаторов под последним постом двойника Бузовой.

В свою очередь двойник все обвинения отрицает.

Я решила рассказать правду, о которой долго молчала! Я устала скрывать правду. Я сестра Ольги и Анны Бузовых, — заявила девушка.

Сама Бузова пока никак не комментирует эту ситуацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Ксения Собчак, будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте будущий кандидат в президенты России проработала восемь лет. Ольга Бузова и Ксения Бородина получают за шоу по $30 тыс. в месяц. А ещё десять лет назад ведущим платили по $5 тыс., рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев. Самый большой гонорар, по его словам, был у Виктории Бони, которая получала по $8 тыс. Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проходит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тыс. рублей.