Составлен список знаменитостей, которые надеются вернуться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Филиппенко

Народный артист России Александр Филиппенко надеется вернуться в РФ после отъезда в Литву на фоне спецоперации. Что об этом известно, кто еще из актеров и музыкантов планирует возвращение на родину?

Кто из российских артистов надеется вернуться в Россию

Александр Филиппенко в прошлом году переехал жить в Вильнюс. В театре Моссвета его отъезд связывали с необходимостью пройти лечение за границей, однако позднее дочь артиста сообщила, что переезд отца связан с его позицией по Украине.

Позднее Филиппенко в эфире «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не считает, что он больше никогда не вернется в Россию. По его словам, он вместе с семьей может принять решение о возвращении в Москву и до сих пор не потерял надежду на это. На его слова обратил внимание публицист Михаил Шахназаров в эфире канала «Абзац».

По словам журналиста, надежда на возвращение в Россию также осталась у народной артистки РФ Чулпан Хаматовой, которая, по непонятным ему причинам, до сих пор не внесена в реестр иноагентов.

«Мы видели, как Россию добивают такие, как Филиппенко, как замолчавшая на время Чулпан Хаматова, которую наверняка будут скоро отмывать и возвращать», — сказал публицист.

По данным Telegram-канал SHOT, вернуться в Россию для работы в кинематографе готов актер Семен Трескунов, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы». Артист в 2022 году репатриировался в Израиль, где получил гражданство как еврей. Позже он уехал на ПМЖ в Испанию.

За границей Семен Трескунов сменил имя на Сэм и начал вести соцсети на английском. Из-за невостребованности за границей менеджеры артиста начали рассылать его анкеты российским режиссерам. При этом первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в интервью NEWS.ru выступила против возвращения актера в РФ.

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что не готова продать московскую квартиру и отказаться от российского паспорта. Артистка на фоне спецоперации переехала в Испанию, где планирует оставаться еще какое-то время, но при первой возможности намерена вернуться в Москву.

Пожалел об эмиграции рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он заявил, что скучает по Москве, пообещал больше «не работать на Америку» и выразил надежду, что сможет вернуться в отечественный шоу-бизнес.

Блогер Даня Милохин также надеется в будущем приехать в Россию. Сейчас он находится в Дубае. Во время одного их последних стримов в социальных сетях артист заявил, что хочет вернуться в Москву и даже готов пойти учиться, но перед этим он должен получить гарантии от российских властей, что его не отправят служить в армию.

Кто из артистов вернулся в Россию после отъезда

После начала спецоперации Россию покинул комик и певец Александр Ревва, однако уже в сентябре он вернулся в Москву и вновь стал появляться на светских мероприятиях. Артист на днях также принял участие в «Песне года».

На музыкальном фестивале также появилась певица Кристина Орбакайте, которая последнее время проживала с супругом и дочерью в Америке. Как заметил продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru, артистка вернулась в Россию, чтобы не упустить возможность заработать на новогодних корпоративах.

Историк моды Александр Васильев, который, помимо российского паспорта, имеет гражданство Литвы и Франции, в феврале 2022 года уехал из Москвы в Париж. В октябре текущего года он опроверг информацию, что больше не живет в России.

«У меня квартира в Москве, я продолжаю там часто бывать, и также у меня есть дом в Зеленоградске в Калининградской области», — сказал он.

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