«Люди не примут»: в ГД высказались о возращении актера Трескунова в Россию Депутат ГД Драпеко выступила против возвращения актера Трескунова в Россию

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Семен Трескунов

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко считает, что уехавшему из России актеру Семену Трескунову не нужно возвращаться в страну. В беседе с NEWS.ru депутат объяснила, что знаменитости не должны приезжать обратно лишь из-за желания заработать деньги.

Я против его возвращения в Россию. Раз сбежал, так сбежал, пусть теперь остается за границей и работает там. Считаю, если человек уехал с начала СВО, значит он против России. Не должны артисты возвращаться на Родину только из-за желания заработать, люди такое не примут, — подчеркнула парламентарий.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что осудивший спецоперацию ВС РФ на Украине актер Трескунов продолжает искать роли в российских фильмах или сериалах. Как выяснил канал, менеджеры агентств предлагают артиста на роли, предоставляя его анкету, при этом в Испании в работе со звездой «Ивановы-Ивановы» не заинтересованы.

До отъезда Трескунова считали перспективным молодым актером. За один съемочный день артист получал около 200 тысяч рублей. После осуждения СВО Трескунов эмигрировал в Израиль, где получил гражданство как еврей. Позже оттуда он уехал на ПМЖ в Испанию.

Недавно стало известно о том, что Семен Трескунов сменил имя, теперь его зовут Сэм. По его словам, на решение повлияло то, что новое имя легче произносится и «интернационально».