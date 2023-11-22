Отъезд из РФ, осуждение СВО, фильм с Бондарчуком: куда пропал Трескунов Осудивший СВО актер Трескунов обосновался в Испании и сменил имя

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» актер Семен Трескунов сменил имя. Как теперь зовут артиста, где он живет, планирует ли вернуться в Россию?

Зачем Трескунов сменил имя

Как рассказал актер, на решение сменить имя повлияло несколько аспектов. По словам Трескунова, в первую очередь ему нравится «Сэм» в качестве вариации его настоящего имени. Во-вторых, это слово легче произносится и «интернационально», считает артист. Третья причина связана с транскрипцией имени на латинице, из-за которой Трескунов попал в казусную ситуацию.

Как рассказал артист, во время Недели русского кино в Лондоне он присутствовал на встрече с разными деятелями киноиндустрии. Все сидели за столом, на котором стояли таблички с именами. Имя Семен в транскрипции пишется Semen и переводится как семя. Соответствующее замечание сделала Трескунову одна из актрис, поэтому он решил стать Сэмом, объяснил актер в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Теперь у звезды российских сериалов в паспорте написано Сэм Трескунов.

Как Трескунов относится к СВО

После начала спецоперации артист начал вести соцсети на английском языке. В начале июня 2023-го актер опубликовал в своих социальных сетях большой пост с осуждением России и проводимой ею спецоперации на Украине. По его мнению, «власть узурпировала язык и сличила себя с ним», а «народ промолчал и сличил себя с властью». После этого Трескунова пытались пристыдить подписчики, указав, что слова артиста звучат однобоко и категорично. Они подчеркнули, что людям следует стремиться к взаимопониманию и открытому диалогу, а не погружаться в стереотипы и ненависть.

В начале ноября 2023-го актер заявил, что любые ужасы в России быстро становятся нормой. Трескунов заявил, что если бы в стране наступил голод, то верховная власть могла бы легализовать каннибализм.

«Если бы вышел Путин и сказал: так, ребята, у нас кончились запасы еды, теперь мы будем есть человеческую плоть! Ну, я думаю, через год-два это стало бы абсолютной нормой жизни», — заявил Трескунов тогда.

Вместе с тем актер не говорит плохо о прошлом. Он гордо называет себя 100-процентным россиянином, поскольку изучение русского языка и русской литературы заняло важное место в его жизни. В то же время Трескунов относит себя к евреям, поскольку в его семье говорят на иврите и отмечают религиозные праздники.

Слова Трескунова прокомментировал писатель Захар Прилепин.

«Не стоит осуждать или разубеждать Семочку. Мы можем с ним попрощаться навсегда. Ведь он никогда теперь не сможет вернуться. Потому что будет бояться, что мы его съедим», — написал Прилепин в Telegram-канале.

Режиссер Никита Михалков в свою очередь пристыдил Трескунова за недовольство политическим строем в РФ в условиях высоких гонораров за актерскую работу.

Где сейчас Трескунов

Весной 2022 года Трескунов вместе со своей супругой Анитой Ахмадуллиной покинули Россию. Сначала они отправились в Израиль.

После этого пара перебралась в Испанию. Сейчас Трескунов и Ахмадуллина находятся в поисках работы и живут в съемной квартире. Актер мечтает продолжить карьеру за рубежом, однако предложений пока мало.

В России Трескунов получал роли в крупных проектах. Например, в 2015 году актер снялся в фильме Александра Войтинского «Призрак», партнером по площадке стал Федор Бондарчук. Всего в фильмографии артиста около 50 ролей.

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