Трескунов ответил Михалкову на обвинения в больших гонорарах

https://static.news.ru/photo/39fdd15e-8b9d-11eb-8577-96000091f725_660.jpg Семён Трескунов Фото: sam_treskunov/instagram.com

Звезда фильмов «Родные», «Призрак», сериала «Ивановы-Ивановы» Семён Трескунов ответил на критику Никиты Михалкова. Молодого актёра задело, что мэтр российского кино пытается рассказать ему, что он живёт неправильно.

Накануне режиссёр в программе «Бесогон» рассказал о зарплатах, которые получают российские актёры. По данным Михалкова, 21-летний Трескунов получает за один съёмочный день 120 тысяч рублей и при этом недоволен тем, что происходит в стране.

Молодой актёр посчитал, что Михалков пользуется своим моральным и профессиональным авторитетом, чтобы надавить на него. И при этом дал понять, что он и дальше будет распространять компромат на Трескунова, если тот продолжит дальше так «неправильно жить».

Никита Сергеевич — признанный мастер. Я не ставлю это ни под какое сомнение. Но я увидел за всем этим, а именно ответом в программе «Бесогон», конкретное психофизическое действие, — ответил молодой актёр на критику в свой адрес в эфире шоу «А поговорить?».

Трескунов добавил, что ему пришло огромное количество ботов на его страницы в соцсетях, они постарались как можно сильнее его уязвить. Всё происходящее талантливый юноша назвал театром абсурда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комедийная мелодрама «Родные» в минувшие выходные стала лидером российского проката, собрав 200,9 млн рублей. Картина режиссёра Ильи Аксёнова вышла на экраны кинотеатров 11 февраля.