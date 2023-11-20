В МИД РФ пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона по визам Беляев: Москва зеркально ответит на недружественные шаги Лондона в визовой сфере

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Москва зеркально ответит на любые недружественные шаги Лондона в визовой сфере, это относится и к работающим в РФ сотрудникам британских СМИ, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента российского МИД Сергей Беляев. Граждане РФ продолжают сталкиваться с ситуациями, когда получить визу в Великобританию практически невозможно.

Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями. При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан, что, как это неизменно подчеркивается, сейчас для Лондона является безусловным приоритетом, — пояснил Беляев.

Дипломат добавил, что ведомство рекомендует соотечественникам воздержаться от попыток оформить визу в Великобританию, а также от поездок в эту страну, чтобы избежать финансовых потерь, до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Зеркальные меры Москвы коснутся британских представителей СМИ, которые работают на территории РФ. Беляев напомнил, что одной из мер воздействия является отзыв журналистских аккредитаций или запрет на въезд в страну.

Ранее в ноябре в британском форин-офисе назначили нового главу ведомства — бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона. По мнению политолога Натальи Ереминой, эта перестановка не повлияет на политику Лондона.