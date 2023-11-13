«Выбрали старого лоббиста»: политолог о новой должности Кэмерона Политолог Еремина объяснила назначение Кэмерона главой МИД его связями с Сунаком

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым главой МИД королевства из-за его давних связей с нынешним главой правительства Риши Сунаком, заявила NEWS.ru политолог Наталья Еремина. По ее мнению, эта перестановка не повлияет на политику Лондона.

В Великобритании снова привлекают одних и тех же лиц к политической деятельности в правительстве, тасуют людей, перетаскивая с одной должности на другую. Сказывается недостаток новых лиц, персон. Есть желание сохранить узкий круг одних и тех же лиц, которые принимают решения и могут лоббировать друг друга. Известны связи Кэмерона и Сунака. Кэмерон в свое время тоже лоббировал Сунака и помогал ему в политической карьере. Есть общие интересы и желания их сохранить. Очень много стало деятелей, которые являются техническими сотрудниками. Их нужно тасовать, но они выполнят все решения, — объяснила Еремина.

По ее словам, перетасовка не связана с обновлением стратегии или изменением подходов. Еремина допустила, что Кэмерона назначили, потому что «непонятно, кого выбирать».

Выбрали старого лоббиста, популиста, человека, который по большому счету проявил себя как авантюрист, — констатировала эксперт.

Ранее занимавшего пост министра иностранных дел Британии Джеймса Кеверли назначили главой МВД после того, как Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, раскритиковавшую действия полиции на митингах в поддержку Палестины. Браверман написала статью, в которой назвала пропалестинские протесты похожими на «марши ненависти» и обвинила стражей порядка в «подыгрывании» левым активистам.