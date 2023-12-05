«Она не Алла Борисовна»: продюсер раскрыл планы Орбакайте в России Продюсер Рудченко: Орбакайте не упустит шанса заработать на корпоративах в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте, как и любой коммерческий артист, не упустит возможности заработать на новогодних корпоративах, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, спрос на артистку обязательно будет, потому что она не является токсичной, хотя и приходится дочерью Алле Пугачевой.

Я думаю, как любой коммерческий артист, Кристина Орбакайте не упустит возможности заработать на новогодних, предновогодних корпоративах. Спрос на нее будет. Она не является токсичной артисткой. Да, она дочь Аллы Борисовны, но она не Алла Борисовна. Определенную позицию свою не заявляла. Поэтому, я думаю, Орбакайте не будет отказываться от коммерческих предложений, — считает Рудченко.

Ранее Орбакайте, которая давно обосновалась в США, вернулась в Россию. Артистку заметили на мероприятии «Песня года», где она позировала журналистам. Знаменитость выглядела отдохнувшей.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин на этом фоне опубликовал скрин переписки с певицей, в которой попросил ее сделать публичное заявление об СВО. Общественник назвал позицию Орбакайте «тихушной» и задался вопросом, не использует ли дочь певицы Аллы Пугачевой Россию для зарабатывания денег.