Лобода призналась, как боялась спеть песню Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/9aa99cda-8677-11ea-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода призналась, что боялась спеть песню Пугачёвой «Живи спокойно, страна». Певицу целый год уговаривал на эксперимент Игорь Крутой.

Песню Лобода исполнила на «Новой волне», многим зрителям она пришлась по душе.

На протяжении целого года Игорь Яковлевич Крутой уговаривал меня спеть эту песню на «Новой волне», а я говорила, что не совсем готова, что боязно мне к этому прикоснуться, — цитирует Лободу «МК».

В итоге эксперимент оказался успешным и сейчас эта песня прочно вошла в репертуар певицы. Лобода поёт хит Пугачёвой и на своих сольных концертах, люди всегда ждут ей и по-особенному аплодируют.

Певица считает, что хорошие песни должны жить вечно и им не мешают новые краски современной музыки. Поэтому сейчас Лобода не боится и не скромничает, исполняя песню Примадонны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный теледоктор страны Елена Малышева в прямом эфире Instagram поссорилась с одним из своих подписчиков. Пользователь под никнеймом Anfisaqwerty начал критиковать ведущую. При этом он поставил на свою аватарку фотографию популярной певицы Светланы Лободы.