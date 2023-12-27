Пугачева и Галкин: последние новости 27 декабря, где сейчас, слухи, критика «Зов народа» добился новой проверки СК в отношении Галкина и Пугачевой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

СК может провести повторную проверку в отношении юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой. За что критикуют звездную пару, что им грозит, где они сейчас?

Правда ли, что Пугачеву и Галкина повторно проверит СК

Telegram-канал SHOT сообщает, что Следственный комитет проведет повторную проверку в отношении Галкина и Пугачевой по просьбе активистов движения «Зов народа». Общественники, по данным журналистов, предоставили следователям записи выступлений шоумена в турецкой Анталье и кипрском Лимасоле, где он признавался в спонсировании ВСУ и высмеивал атаки украинских дронов на Москву. В поле зрения СК может попасть и Примадонна.

По информации SHOT, Галкина и Пугачеву проверят на публичную дискредитацию российской армии, содействие террористической деятельности, а также возбуждение ненависти либо вражды. Наказание по каждой из статей предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.

Ранее СК отказался возбуждать уголовное дело о фейках о российской армии в отношении звездной четы. В ведомстве сообщили об отсутствии соответствующих оснований и добавили, что материалы после проверки вернули в столичное ГУ МВД.

Почему Пугачева уехала из России

Бывший ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев заявил, что примадонна могла покинуть Россию из-за супруга. Он признался, что ему грустно из-за отъезда Пугачевой.

«Обидно, что такое произошло, так как любили Пугачеву во всех ступенях иерархии. Она мудрая, умная и талантливая женщина. Почему так произошло? <...> Грустно, что она уехала... Но видимо, он (Галкин. — NEWS.ru) ее подтолкнул на это», — сказал Николаев.

Телеведущий добавил, что не будет никого из них осуждать. Однако, признался Николаев, ему очень жаль Пугачеву в сложившейся ситуации.

На прошлой неделе в интервью РИА Новости фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка также отметила, что Пугачева, вероятно, «уехала за мужем».

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

Как Пугачева зарабатывала на артистах

Актер Алексей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Примадонна паразитировала на российской эстраде и пропускала через себя множество артистов, зарабатывая на них деньги. Он считает ошибочным мнение, что исполнительница имеет право поливать грязью российское государство из-за популярности своих песен, которые слушают миллионы россиян.

«Пугачева — женщина, которая неоднократно паразитировала на российской эстраде, пропускала через себя огромную плеяду артистов и зарабатывала на них, манипулируя. <...> Видимо, Алла Борисовна считает, что раз ее песни слушают миллионы людей, то она может поливать грязью наше могучее российское государство. Собака лает — караван идет. Пусть лают дальше, а мощная Российская империя на всех парусах идет к свободе», — заявил Гаврилов.

По его словам, Галкин — «это просто обычный пародист, актер эстрадного жанра».

Где сейчас Галкин и Пугачева

24 декабря Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал фотографию с празднования 12-летней годовщины свадьбы с Пугачевой. На снимке, опубликованном в социальных сетях, звездная пара поднимает бокалы в ресторане. Звездная чета пьет вино и ест мороженое, сидя на летней веранде.

Последний раз пара выходила на связь с общественностью из Израиля, куда прилетела ради празднования юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Шоумен также 20 декабря записал видео после обстрела в районе Гуждан и рассказал, что много ракет летело на центральную часть Израиля.

При этом оставаться надолго в Израиле, как и на Кипре, где шоумен и певица жили последний месяц, они не намерены. По данным KP.RU, после новогодних праздников Алла Пугачева вместе с детьми и мужем переедут в Лондон.

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Правильно или нет, что СК РФ не возбуждает дела против Галкина и Пугачевой?