Новые песни Вайкуле: злобная критика и русофобия как основа репертуара

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Это раньше мы думали, что Лайма Вайкуле — певица. Но ей удалось справиться с нашим массовым заблуждением. То, чем она активно занимается сегодня у себя дома, удается ей в сто крат лучше, чем пение. И даже лучше, чем сценические танцевальные движения под музыку. Ныне Лайма стала злобным спикером.

Злобным, потому что доброта и порядочность гораздо хуже продаются сегодня в Латвии. Ну и, разумеется, русофобия как никогда там в цене. И вот ведь как бывает: если человек всю жизнь поет и никогда не стремится рассуждать на общественно значимые темы, то он, как правило, остается в памяти людей человеком неглупым.

И памятник сломали

Но, боже мой, куда все девается, если он заговорит. Бывают, конечно, исключения. Но это точно не про Лайму Вайкуле. После ее умозаключения, что памятник Пушкину в Риге был снесен на том основании, что он не писал на латышском языке, стало окончательно ясно, что мы на пороге многих «открытий чудных». Не исключено, что в скором времени выяснится, что «Бременские музыканты», памятник которым украшает центр столицы Латвии, издавали звуки исключительно на латышском языке.

В интервью сайту aif.ru всегда сдержанный Раймонд Паулс с негодованием сказал, что ему стыдно за то, что Вайкуле поддержала снос памятника поэту. И то, что Раймонд Паулс еще способен за себя постоять, его соотечественница вынести не смогла. В своем интервью она еще и обвинила композитора в заимствовании музыкального материала и вторичности.

В общем, в прибалтийском семействе разгорелся скандал. «Я бы на ее месте вообще молчал, чем такую ерунду говорить», — заявил выдающийся композитор и пианист.

«Обмен любезностями» на этом мог бы и завершиться. Да и, согласитесь, слишком неравные весовые категории. Но ящик Пандоры приоткрыла сама Лайма. Уж лучше бы она пела, да на латышском.

Но поздно.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Раймонд Паулс

У нас нет слов

За своего друга и соавтора вступился наш выдающийся поэт-песенник Илья Резник. Он поведал миру, о чем сама Лайма Вайкуле давно предпочла забыть. А именно, благодаря кому она однажды появилась на сцене. Илья Рахмиэлевич не стеснялся называть вещи своими именами и не избегал пикантных подробностей: «У меня нет слов. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью».

И ведь здесь нет никакого преувеличения. Из множества песен, которые маэстро подарил бывшей певичке из варьете, можно вспомнить «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь», «Вернисаж», «Чарли». Это основа ее репертуара, на котором она выезжала в течении всей своей эстрадной карьеры!

Илья Резник и Раймонд Паулс, взяв паузу в отношениях с Аллой Пугачевой, по сути, в пику Примадонне создали на сцене новый проект по имени «Лайма». И у них получилось, хотя по вокальным возможностям Вайкуле до Пугачевой было как сороке до соловья.

Так что не будет преувеличением считать Раймонда Паулса эстрадным отцом потерявшей вдруг память исполнительницы. Ну как водится у неблагодарных отпрысков: ради красного словца, не пожалею и отца.

Ждем новых сенсаций

Разумеется, Лайме Вайкуле тесно внутри своей страны не только петь, но и говорить. Любая внутрилатвийская повестка мало кому интересна в силу своей местечковости.

Именно поэтому был совершен «наезд» на фигуру такого масштаба, как Паулс, которого, кстати, помнят, чтут и уважают в России. Поэтому нет сомнений, что выпады Лаймы в адрес нашей страны будут продолжаться. Это все, на что сегодня способна злобная критикесса и бывшая певица Вайкуле.

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