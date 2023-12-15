Правда ли, что Пугачева переедет в Англию: что будет с детьми и Галкиным KP.RU: Алла Пугачева планирует перевезти семью в особняк в Лондоне

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Максим Галкин и Алла Пугачева

После окончания новогодних праздников народная артистка СССР Алла Пугачева может перебраться в одну из европейских стран. Где Примадонна нашла новое пристанище, переедут ли с ней двойняшки Лиза и Гарри, а также супруг шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Что известно о переезде Пугачевой

Журналисты KP.RU пишут, что артистка вместе с семьей намерена покинуть кипрский Лимасол. По информации собеседников издания, после новогодних праздников звездная чета может перебраться в сердце Великобритании Лондон. Источник KP.RU напомнил, что Пугачева ездила в столицу королевства не только чтобы встретиться с друзьями, но и присмотреть особняк.

«Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников», — уточнил собеседник издания.

Фаворит Пугачевой, певец Сергей Савин, заявил, что Примадонна запланировала переезд в Лондон ради детей. Он объяснил решение артистки тем, что в Британии система образования лучше, чем на Кипре, а для двойняшек открывается больше перспектив.

«На Кипре хорошо отдыхать, но если говорить о будущем детей, то в Великобритании у их детей-двойняшек гораздо больше перспектив. Знаю Аллу, ход ее мыслей именно таков. Что ее детям делать на Кипре? А возвращаться в Израиль опасно. Поэтому выбрали Лондон. Именно так считает Алла Борисовна», — сказал Савин.

Савин также отметил, что детям Пугачевой и Галкина уже 10 лет и через несколько лет им предстоит поступление в вуз, например, в Оксфордский колледж.

«Алла Борисовна, по ее признанию, не была идеальной матерью для Кристины (Орбакайте. — NEWS.ru) из-за вечных гастролей. Поэтому сегодня она полностью посвящает себя детям и организации их будущего», — уточнил артист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Галкин и Алла Пугачева

Где сейчас Пугачева, Галкин и дети

Пара около двух месяцев живет на Кипре в Лимасоле. Свободное время Пугачева проводит с детьми или ходит на шопинг. Галкин же завершил гастрольный тур на этот год и иногда выступает на частных мероприятиях.

Несколько дней назад он появился с певицей Лаймой Вайкуле на корпоративе в Латвии. Они, по данным Telegram-канала Diana Spletni Live, выступали на 80-летии миллионера из Юрмалы Юлия Круминьша и исполнили песню «Листья желтые» на латышском языке.

«Еле голосит на латышском, кому он хочет показать лояльность? Сам хозяин вечеринки прекрасно знает и говорит на русском, мужик из бандитов, на него и сегодня заведены уголовные дела в Латвии. <...> Мероприятие прошло в недорогом актовом зале, где проходят слеты партии, в которой состоит именинник», — говорилось в сообщении канала.

Правда ли, что Пугачева говорила с ФСБ во время приезда в РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что во время последнего визита в Россию Примадонна общалась с сотрудниками ФСБ. Журналисты выяснили, что сотрудники пограничной службы около часа опрашивали певицу, интересовались целью приезда, а также как долго она пробудет в стране.

3 ноября Пугачева прибыла на Ленинградский вокзал Москвы. В столицу России певица добиралась из Псковской области, куда она попала через пограничный пункт «Бурачки», который граничит с Латвией. Во время прохождения таможни в Псковской области к Пугачевой подошли сотрудники таможни и попросили певицу пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате.

По информации Mash, она была вежлива с сотрудниками, при этом испытывала волнение, что ее могут не впустить в Россию. Ответив на все интересующие вопросы, Примадонна оставила несколько автографов и уехала.

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