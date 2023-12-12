Фаворит Пугачевой назвал пословицу, которая помогла ей разбогатеть Фаворит Пугачевой Савин: всем было известно о ее квартирах и домах за рубежом

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Певица Алла Пугачева часто повторяла пословицу «Не держи все яйца в одной корзине», что помогло ей накопить деньги и обзавестись зарубежными недвижимостью и счетами, сообщил ее фаворит, певец Сергей Савин в разговоре с aif.ru. Музыкант отметил, что исполнительница применяла эту поговорку не только в бизнесе, но и в работе и личных отношениях. По словам Савина, в музыкальной среде все знали о квартирах и домах Пугачевой в других странах мира.

Я всегда знал, что у Аллы недвижимость и банковские счета за границей. Алла Борисовна очень любила русскую пословицу «Не держи все яйца в одной корзине». Она часто ее пускала в ход в самых разных ситуациях, касающихся и денег, и работы, и взаимоотношений. Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему все так обсуждают покупку элитного дома на Кипре, если всем было известно, что и до отъезда у Аллы есть квартиры и дома за рубежом, — заявил Савин.

Певец отметил, что Пугачева открывала счета в международных банках, «чтобы подстраховаться». По словам Савина, так делали многие российские артисты и политики.

Что касается недвижимости и счетов за границей, давайте не будем лукавить: каждый из критиков не отказался бы, имея такую возможность, прикупить домик на берегу океана, как это делала Алла, — сказал Савин.

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Авторы отмечают, что «в самое волшебное время года» им хотелось бы снова услышать именно голос Примадонны, который объединяет поколения и ценится многими людьми по всему миру.