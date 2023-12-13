Пугачева, Собчак и Лондон: как это все вдруг стало взаимосвязано

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

То ли немногочисленные поклонники, то ли просто граждане РФ хотят, чтобы Алла Пугачева высказалась по полной, а не отделывалась короткими едкими замечаниями в адрес своего народа. Впрочем, своего ли? Ну оставим самой Примадонне сделать окончательный выбор. Размещенную на платформе change.org петицию с призывом к певице преподнести всем такой «предновогодний подарок» неожиданно поддержала даже Ксения Собчак.

Да, да, та самая, что метнулась было в октябре прошлого года вон из России, но спустя короткое время вернулась. Опуская подробности, сопровождавшие это стремительное бегство с запутыванием следов, напомню лишь, что для пересечения границы она использовала паспорт Израиля. Нет ощущения, что это немного роднит журналистку с певицей?

Какие слова ждем?

Справедливости ради: Ксения определилась с местом пребывания довольно скоро, в отличие от мечущейся до сих пор по свету Аллы Борисовны. В мае 2023 года, муж журналистки Константин Богомолов написал концептуальную статью «Диетическое горе» с критикой российской элиты, которая «скорбит о прошлой жизни». Режиссер призывает элиту «отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей. Потому, что их мнение имеет значение». Будем считать, что и Ксения Собчак разделяет мировоззрение своего супруга.

Интересно, а чего именно хочет услышать журналистка от Аллы Пугачевой? Какой-то поддержки? Извинений? Осуждений? Но даже если наше общество и нуждается в поддержке, то не от человека, который живет за ее пределами.

Случись такое обращение, едва ли Примадонна стала бы просить извинения за свои опрометчивые выпады. Не тот она человек. Да и призыв записать обращение к народу может быть расценен как попытка манипулировать ею. Преждевременно было бы и рассуждать о том, что это последний шанс для певицы. Если возникнет такая потребность у самой Аллы Борисовны, она использует этот шанс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

И даже Кипр надоел

Но ей, как видно, сейчас совсем не до этого. Снова мечется Примадонна в поисках подходящего климата и пристанища. Нет ей житья ни в России, ни в Израиле, ни на Кипре. Оказывается, даже оттуда она переезжает. Теперь в Лондон.

Да, тут еще нагрузка в виде двоих малолетних детей и мужа, ведущего себя как неразумный ребенок. Будь он хоть трижды иноагентом, Алла Борисовна полностью отдает себе отчет в том, что выводить в люди Лизу и Гарри однажды придется отцу — Максиму Галкину (признан иноагентом). Медицина творит чудеса, конечно, свидетельством чему сам факт появления на свет этих милых детей. Но возможности медицины не беспредельны.

Не Ахматова...

Что ж, сейчас Примадонна рассматривает в качестве своего нового пристанища туманный и дождливый Лондон. Вот и пойми эти климатические предпочтения певицы. Утверждают, что Алла Пугачева еще в 1983 году хотела переехать в британскую столицу вместе с дочерью. Но не срослось. Зато это удалось младшему сыну Кристины Орбакайте Дени Байсарову.

Эти перемещения Примадонны по свету как-то совсем не дают уверенности в том, что ей до разговоров с народом. С тем самым, который она предпочла оставить в трудный, решающий момент истории. Ей уже не суждено будет даже процитировать великую Анну Ахматову:

«Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, —

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был».

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