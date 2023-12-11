Бузова против «Слова пацана»: нужно ли к таким прислушиваться?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Парадоксально, но сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» неожиданно оживил не только художественную, но и политическую жизнь в стране. И чуть не стал частью начала президентской кампании с ее разнообразными дискуссиями. Давно не было нарратива, который бы вовлек в обсуждение сюжета и его воздействие на подрастающие поколения представителей самых разных течений общественной мысли. От Никиты Михалкова и главы Татарстана Рустама Минниханова до певицы Ольги Бузовой.

Наверное, если бы депутаты не стали поднимать вопрос о возможности сериала, идейный ажиотаж вокруг ленты был бы куда меньшего накала. Но потенциально запретный плод оказался как будто излишне привлекательным. Но главное, споры превратились в столкновения мировоззренческие, касающиеся путей развития страны нынешней, ХХI века.

Два мира — две судьбы

Сериал расколол общество на тех, для кого конец 80-х и начало 90-х — это картина серьезной болезни страны, которая после длительного застойного инкубационного периода резко вышла наружу и обострилась.

И на тех, для кого 90-е — это просто святые годы.

Недаром наш коллега и думец Евгений Попов отмечает, что художественная картинка этого сериала один в один напоминает ему родной Владивосток тридцать лет назад. Собственно, по этой временной грани проходит еще один раздел мнений: тех, кто жил в ту эпоху перемен, и тех, кто родился уже в новые времена. Сложные, но принципиально другие.

Поэтому для кого-то фильм опошляет и видоизменяет момент становления демократии и свободы слова во взбаламученной стране. А кто-то жизнь учил не по учебникам. И кто-то в те годы просто выживал и до сих пор, глядя на кадры очередной серии, задумчиво потирает челюсть. Фильм многим вернул воспоминания, лишний раз доказав, что о прошедших эпохах очень трудно объективно судить с высоты прошедших лет, с позиции более позднего опыта.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Либо государство, либо улица

Но вернемся к тому, что фильм не просто оживил наши политические страсти с трендом на запреты из серии «как бы чего не вышло». Но и удачно вписывается в идеологию начинающейся президентской кампании. Собственно, что остается за кадром?

Тотальная ломка всех прежних отношений и понятий в стране, инспирированная с самого верха. Почти «сухой закон» и куча иных, до конца не просчитанных и не продуманных реформ, создающих ощущение хаоса. Как гласил тогдашний анекдот о перестройке: «А на собаках сначала попробовать не пытались?».

На глазах слабело государство, еще вчера всем обещавшее уверенность в завтрашнем дне. Но для тех пацанов, которые становятся уже нарицательным явлением, день был уже только один — сегодняшний. Там, где государство уходит от своей ответственности и своих обещаний, приходит закон улицы, который начинает подменять собою все. И это наглядный урок, который вполне можно разглядеть в фильме.

Мораль еще впереди

Наверняка в последующих сериях восторжествует правильная мораль: дорожка, по которой вынужденно пошли пацаны, вела не к храму, а в пропасть. Собственно, и это тоже будет жизненной правдой, как и реальная судьба многих участников банд.

Страсти утихнут, «говорящие головы» найдут для горячего обсуждения новые темы. И отснятый художественный материал, возможно, с течением времени уже будет восприниматься почти как документальный. Но, как выясняется, далеко не все усвоили уроки той переломной в широком смысле эпохи...

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