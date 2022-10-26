СМИ: Собчак уехала из России РИА Новости: Собчак уехала из России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак сейчас находится за пределами России, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, она уехала в Литву через Белоруссию. О причинах отправки журналистки за границу на фоне задержания ее коммерческого директора и обысков в ее особняке неизвестно.

Она через Белоруссию уехала в Литву, — сказал собеседник агентства.

Согласно данным Telegram-канала «112», Собчак пересекла границу с Литвой примерно в 13:00 мск. Информация о связи ее отъезда с задержанием ее коммерческого директора пока отсутствует.

Baza пишет, что, по предварительной информации, для задержания Ксении Собчак правоохранительные органы отправились в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России. По данным ТАСС, правоохранители имели постановление следователя о задержании.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что муж Собчак, однако, находится в России. В Сети появились видеокадры, где супруг журналистки стоит у входа в загородный дом, где 26 октября проводились обыски.

Накануне Telegram-канал Varlamov News сообщил, что полиция задержала коммерческого директора журналистки Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Тогда сообщалось, что мужчина может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, а сама Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил о задержании еще одного участника по делу Суханова. Задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский (Кузьмин). По предварительной информации, он и Суханов проходят по одному делу.