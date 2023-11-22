Господа, учите русский: песня «Мой мармеладный» это доказала Мой мармеладный, а ведь я права: почему весь мир в восторге от песни Кати Лель

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Катя Лель

В 2004 году эта непонятная «джага-джага», прилипчивая, как мармелад, звучала из каждого утюга. То, что это хит, было ясно с самого начала, как ни цепляйся к дурацким словечкам песни. Ну, просто хотя бы потому, что это крутится у тебя в голове с утра до вечера. Автор песни, композитор Максим Фадеев, утверждает, что 20 лет назад она не прошла худсовет на «Европе Плюс» и еще на многих радиостанциях. Но это не помешало ее популярности тогда. Но то, что произошло со шлягером сегодня, стало настоящей сенсацией и для автора, и для исполнительницы Кати Лель. Песня вошла в мировой топ-5 в Spotify, под трек снято 160 тысяч роликов. «Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят...» — написал Максим Фадеев в своем Telegram-канале.

Неужели это культура?

Вот тут-то и развернулась дискуссия. Одни утверждают, мол, нашли тоже явление русской культуры — «муа-муа». Просто смешно и пошло причислять это несуразное произведение к отечественному достоянию. Другие советуют не сравнивать величайшие произведения русской классики с легким эстрадным жанром. Это тоже, как ни крути, часть многообразной культуры.

В общем, пока оппоненты выясняют отношения, мир потихоньку сходит с ума от незамысловатого русского хита начала 2000-х. Ролики с песней Кати Лель набрали в TikTok более 10 млн просмотров. Иностранцы наперебой заучивают странные словечки mwah-mwah и my marmalade. В роликах дамы надевают на себя шубы и шапки из натурального меха, пытаясь передать образ русской женщины, каким они его себе представляют.

По традиции на Западе воспринимают Россию стереотипно и упрощенно. Но в данном случае это не так важно. А важно, что танцевальная мелодия захватила миллионы людей. И снова возник интерес и к русской речи, и к русской теме в принципе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Катя Лель

По следам Хиля

Такие музыкальные прорывы в легком жанре случались и прежде. Какой оглушительный успех в 2010 году имел вокализ Мистера Трололо (Эдуард Хиль) «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой»! В США эту композицию так и называли — Trololo. В интернет-магазинах как горячие пирожки разлетались значки и майки с изображением Мистера Трололо.

Что касается легкомысленной песенки «Мармеладный мой», то в 2004 году Катей Лель была записана ее англоязычная версия. Однако разлад с тогдашним продюсером Александром Волковым «похоронил» этот проект, как и идею совместного исполнения хита с легендарной Шакирой. Расставание с Волковым было весьма скандальным. В творческом плане певице «перекрывали кислород», где только можно. Ей удалось тогда выжить, как певице и как личности. И нынешнее мировое признание главного хита в ее карьере — это достойная компенсация за тот драматичный период жизни.

Спустя почти 20 лет мы можем стать свидетелями возрождения идеи исполнения песни мировой звездой. Будет ли это Шакира или кто-то еще, не столь важно. Во всяком случае, сама Катя Лель утверждает, что ее телефон разрывается от звонков с предложениями.

Только вот нужна ли теперь иностранным поклонникам русской песенки англоязычная версия? Похоже, теперь всем хочется выучить ее на русском.

Что ж, учите русский язык, господа! Обязательно пригодится. И, похоже, люди это уже почувствовали. И почему бы не предположить, что такой неожиданный интерес к шлягеру не проложит новому поколению западной молодежи путь от «джаги-джаги» к серьезной русской музыке и литературе?

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