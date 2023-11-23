Пусть Вайкуле сидит в Прибалтике, никто ее прощать не собирается

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Однажды легендарный диктор Центрального телевидения Валентина Михайловна Леонтьева открыла формулу популярности: «Если ежедневно вам с экрана будут показывать телеграфный столб, то, в конце концов, он станет популярным». И если задуматься, то эта непреложная истина касается великого множества актеров, певцов, телеведущих. Не всех, разумеется. Речь не идет о талантливых, умных, глубоких, харизматичных личностях.

Но в шоу-бизнесе, к примеру, основная масса, как в советское время, так и сейчас выезжает за счет бесконечного тиражирования, ротации. Вначале эти исполнители могут раздражать или вызывать удивление. Потом наступает привыкание. Наконец, появление этого артиста кажется обязательным. Как же без него? Возможно, кто-то не согласится, но всесоюзная «кормилица» (каковой она себя считает) Лайма Вайкуле относится именно к последней категории.

Раймонд Паулс молчит

Советского зрителя всегда подкупал акцент прибалтов. Поистине любимцем стал Яак Йоала. Однако, помимо акцента, он обладал очень красивым тембром и модуляциями. К тому же, его диапазона было достаточно для исполнения сложных в вокальном отношении композиций: «Подберу музыку», «Фотографии любимых».

Лайма Вайкуле не баловала публику музыкально богатыми произведениями, зато брала постановочными номерами, балетом, подтанцовками. В ту пору это было внове, и она заполнила свободную нишу. Но неизвестно, как сложилась бы карьера певицы, если бы не выдающийся композитор Раймонд Паулс.

В 1986 году «выстрелил» его шлягер «Вернисаж». Добавим прямое отношение к этому успеху не менее выдающегося поэта-песенника Илью Резника и суперпопулярного в те годы Валерия Леонтьева, составившего вокальный дуэт с Лаймой. Кстати, талантливый и мудрый человек Раймонд Паулс за все годы после распада СССР и по сей день ни разу не позволил себе выпада в адрес той страны, где к нему относились с уважением и любовью, где по-настоящему расцвела его музыкальная карьера.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press Раймонд Паулс

Мудрость куда-то убежала

В какой-то момент стало модным плевать в свою эстрадную колыбель. Не миновала чаша сия и нашу «героиню». Ее скромное дарование было по инерции еще востребовано в России. Именно здесь Лайма Вайкуле пестовала карьеру певицы и приучала зрителя к своим номерам, где было с избытком движений и скуповато с вокалом. Попутно происходило такое опасное явление, как рост самомнения певицы, переоценка собственной значимости.

В конце концов, исполнительница уехала в Прибалтику и, как говорится, «отряд не заметил потери бойца». Не так много времени прошло, и мы узнали, что, оказывается, обязаны ей своим счастливым прошлым, поскольку она «содержала весь Советский Союз». Воистину, с возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один.

Но 69-летняя «кормилица» не унимается. Она продолжает, по ее собственному выражению, «просвещать» и «вразумлять» россиян. Но почему-то она никак не воспринимается публикой в роли мессии.

А кто должен извиниться?

Вообще, в России не очень любят, когда их поучают из-за бугра. Надо заслужить, чтобы к твоим словам стали хотя бы прислушиваться. А призывать к покаянию — самое последнее дело. Покаяние не случается по призыву. Оно вырастает только из внутренней потребности человека и сугубо индивидуально.

Что же касается извинений, даже это замечание Лаймы Вайкуле вызывает искреннее недоумение. Кто должен извиняться? Перед кем извиняться? Чем больше танцующая певица выходит за пределы своей эстрадной компетенции и пытается играть в политику, тем глупее она выглядит. Она и так уже довольно наговорила такого, что впору самой извиниться. Но вот в чем дело: даже реально выдающейся в прошлом исполнительнице Алле Пугачевой поклонники не готовы легко простить ее «рабов и холопов».

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лайма Вайкуле

Что уж говорить об обидчивой полузабытой эстрадной «звезде».

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