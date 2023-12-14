Пугачева, наказание для Собчак, икра: что россияне спросили Путина по СМС Россияне спросили Путина о наказании для Собчак и запрете на въезд Пугачевой

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит 14 декабря в смешанном формате. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и россиян, также на большой экран выводятся волнующие людей темы. Какие СМС прислали граждане?

Сколько вопросов россияне задали Путину

Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что на начало конференции поступило больше двух миллионов вопросов. Во время трансляции ряд волнующих россиян тем транслировались на мониторе.

На экране появилось более тысячи вопросов. Некоторые из поступивших обращений не были выведены на монитор из-за их большого объема.

Технология с трансляцией СМС от граждан используется в ходе прямой линии с президентом РФ с 2017 года. Одна из самых длительных конференций была в 2018 году — глава государства отвечал на вопросы на протяжении 4 часов 20 минут. Тогда на горячую линию поступило 2,5 млн запросов, на 79 из которых ответил Путин.

О чем россияне спросили Путина

В ходе трансляции за спиной Владимира Путина на экране появился вопрос о журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Россиянин поинтересовался, когда она будет наказана по закону.

«Когда заслуженно накажут за противоправные действия Ксению Собчак и она не сможет вредить России?» — транслировалось на мониторе.

В Telegram-канале журналистки «Кровавая барыня» не прошли мимо этого вопроса и опубликовали ответ: «Никогда. Потому что Ксения Собчак не совершает противоправных действий и никогда не вредила России. И не навредит».

Граждане также не обошли стороной тему переездов народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которая после начала СВО уехала в Израиль, а позднее обосновалась на Кипре. Написавший СМС на прямую линию поинтересовался, почему певица на протяжении последних полутора лет имела возможность регулярно приезжать в Россию.

«Почему разрешили въезд Пугачевой?» — говорилось в сообщении.

Люди также хотели узнать, «почему на телевидении опять появились артисты-предатели», однако о ком шла речь не уточнялось.

Вдобавок россияне в СМС интересовались, когда народ «будет есть черную икру», с чем связан рост цен на овощи, фрукты и яйца. Был вопрос состоит ли российское правительство в контакте с НЛО.

«Вал информации об НЛО, мне интересно ваше мнение по данному поводу. Существуют ли правительственные программы по изучению НЛО? Мы с ними в контакте?» — поинтересовался россиянин.

Владимир Путин на эти вопросы не ответил.

Фото: kremlin Прямая линия 2023 года с Владимиром Путиным

Что о личной жизни Путина пытались узнать россияне

В СМС граждане, помимо вопросов, также выражали свое признание Владимиру Путину и желали ему всех благ. В одном из сообщений у президента спросили, есть ли у него свободное от работы время.

«Вы успеваете жить, Владимир Владимирович? Чем занимаетесь после работы?» — поинтересовался народ.

Также россияне хотели узнать, как президент России будет встречать Новый год. В ходе прямой линии Владимир Путин не дал ответа на этот вопрос, однако поделился своими рекомендациями о том, как провести праздничные каникулы.

«В Новый год, мне кажется, нужно больше уделить внимания близким, семье. Позаниматься вместе, найти общее дело. Выставки, театры, спорт обязательно, надо активный образ жизни вести. И желательно провести его вместе с близкими людьми, с семьей», — сказал глава государства.

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