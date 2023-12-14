«Не обращать внимания на шелуху»: Путин о борьбе со стрессом Путин признался, что бороться со стрессом ему помогает чувство долга

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Постоянная работа над собой и игнорирование «всякой шелухи» помогают справляться со стрессом, рассказал в ходе итоговой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин. Кроме того, отметил глава государства, ему помогает чувство долга перед страной и гражданами. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Что помогает переживать то, что нас атакуют... Чувство долга, без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху. <...> Нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что делаешь. А я уверен, — сказал Путин.

Помимо этого, глава государства посоветовал россиянам провести новогодние праздники вместе с близкими людьми и семьей. Путин также порекомендовал заниматься спортом. По его словам, активный образ жизни обязательно нужно вести.

Прямая линия и большая пресс-конференция российского лидера проходит в Гостином Дворе в объединенном формате. По данным кол-центра Народного фронта, к мероприятию было принято свыше двух миллионов обращений от россиян. Более 40 тысяч писем было отправлено главе государства через мобильное приложение «Москва — Путину».