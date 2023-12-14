Путин дал советы россиянам, как провести новогодние праздники Путин посоветовал уделять внимание близким в новогодние праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции посоветовал россиянам провести новогодние праздники вместе с близкими людьми и семьей. Глава государства также порекомендовал заниматься спортом.

В Новый год, мне кажется, нужно больше уделить внимание близким, семье. Позаниматься вместе, найти общее дело. Выставки, театры. Спорт — обязательно, надо активный образ жизни вести. И желательно провести его вместе с близкими людьми, с семьей, — сказал Путин.

В октябре Путин заявил, что перед российскими властями стоит задача, чтобы до 2030 года вовлечь в систематические занятия спортом 70% граждан. Другими словами, спорт хотят сделать нормой жизни для 93 млн жителей страны, пояснил глава государства.

Путин также рассказывал, что продолжает играть в хоккей, что доставляет ему удовольствие. По его словам, эта игра его захватывает и дает возможность по-настоящему отвлечься от насущных дел.

Ранее россиянам напомнили, что в новогодние праздники они будут отдыхать 10 дней, с 30 декабря по 8 января. При этом выходные дни 6 и 7 января, выпадающие на субботу и воскресенье, переносятся на рабочие дни в другие месяцы — на 10 мая и 31 декабря 2024 года.