Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в новогодние праздники Юрист Нечаева напомнила о десятидневном отдыхе на новогодние праздники

Новогодние выходные в России в этом продлятся 10 дней, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, благодаря тому, два последних дня уходящего года выпадают на субботу и воскресенье, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Суббота 6-е и воскресенье и 7 января, которые выпадают на праздничную декаду, на рабочие дни в январе переносить не будут.

В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — Новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. <...> Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, — отметила она.

Нечаева пояснила, что когда выходной или праздник выпадают на официальные праздничные дни, то их могут «присоединять» к другим нерабочим дням. Поэтому выходной с 6 января переносится на 10 мая, а 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.

Ранее доктор экономических наук Расул Мусаев дал советы, как правильно подготовиться к Новому году. Эксперт считает, что заблаговременные закупки к праздничному столу позволяют защитить себя не только от предпраздничного роста цен, но и от беготни по супермаркетам в поисках подарков и продуктов. Сэкономить поможет составление списков тех, кого нужно поздравить, и какие блюда приготовить.