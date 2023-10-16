Путин рассказал, почему продолжает играть в хоккей Путин заявил, что с удовольствием продолжает играть в хоккей

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля, признался, что продолжает с удовольствием играть в хоккей. По его словам, этот вид деятельности захватывает и дает возможность по-настоящему отдохнуть от дел.

Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Это же командные виды спорта, они всегда интересны, они эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел, — поделился Путин.

Президент вспомнил, что кататься на коньках он начал 10 лет назад. До этого времени он не умел на них даже стоять. По словам Путина, учиться кататься на коньках и играть в хоккей для него одно и то же.

В ходе интервью журналист также похвалил хорошую физическую форму главы государства. На это президент отметил, что находит время для тренировок, «чтобы быть в состоянии интенсивно работать».

Путину 7 октября исполнился 71 год. В этот день глава государства участвовал в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.