Путин заявил о планах привлечь к спорту 70% россиян до 2030 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь 70% граждан страны в систематические занятия спортом к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме «Россия — спортивная держава». По словам Путина, которые приводятся на сайте Кремля, в стране будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений.

Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, — сказал он.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет РФ до дальнейшего уведомления из-за новых регионов, представительства которых включили в состав российского комитета. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Особо отмечалось, что на российских спортсменов решение МОК не влияет. В частности подавляющее большинство из них по-прежнему безосновательно отлучены от международных выступлений, их нейтральный статус остается без изменений.

3 октября Винер заявила, что участие в спортивных соревнованиях в нейтральном статусе и в белой форме равносильно проигрышу. По ее словам, подобные условия унизительны для отечественных олимпийцев. Тогда она подчеркнула, что при таких обстоятельствах не имеет смысла ехать на соревнования.