Винер эмоционально восприняла идею одеть спортсменов России в белую форму Винер: нейтральный статус для российских спортсменов равносилен тому, чтобы сдаться

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ирина Винер

Участие в спортивных соревнованиях под нейтральным статусом и в белой форме равносильно проигрышу, заявила на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. По ее словам, которые приводит РИА Новости, подобные условия унизительны для отечественных олимпийцев.

Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков, — заявила Винер.

Она подчеркнула, что при таких обстоятельствах не имеет смысла ехать на соревнования. По ее словам, российским спортсменам не стоит доказывать и показывать свои достижения, если за них некому будет болеть на трибунах, если не позволят петь гимн России и поднимать триколор.

Весной 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) предложил федерациям допускать к соревнованиям россиян, которые не поддержали спецоперацию. Однако допуск возможен только в нейтральном статусе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения МОК в отношении России вредят самой идее олимпийского движения. Представитель Кремля выразил надежду, что «разум восторжествует» и в будущем международная система выправится, а РФ реинтегрируется в «олимпийскую семью».