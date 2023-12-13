Названо количество обращений, поступивших к прямой линии Путина «Россия 1»: более 2 млн обращений россиян поступило к прямой линии Путина

Фото: Kremlin.ru

Кол-центр «Народного фронта» принял уже свыше двух миллионов обращений от россиян к предстоящей прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщил телеканал «Россия 1». 20-я по счету прямая линия Путина состоится 14 декабря.

По данным «России 1», почти 1,3 млн звонков поступило от россиян в кол-центр, который также принял около 90 тысяч заявок от граждан в соцсетях. Помимо того, зафиксировано свыше 500 тысяч обращений в виде СМС и ММС-сообщений. Более 40 тысяч писем было отправлено главе государства через мобильное приложение «Москва — Путину». Через одноименный сайт прислали порядка 130 тысяч обращений.

Формат прямой линии и пресс-конференции уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия по отдельности помешала пандемия коронавируса. Как отдельный формат прямая линия президента проводилась 18 раз. Всего с 2001 года Путин общался с гражданами в прямом эфире 15 раз в качестве президента и четыре в должности главы правительства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции подведет итоги 2023 года. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск.