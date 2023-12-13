Стало известно о подготовке Путина к подведению итогов года Песков: Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин приступил к подготовке к прямому эфиру, в котором он подведет итоги 2023 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА Новости. Выступление президента запланировано на 14 декабря в 12:00 мск. В прямом эфире российский лидер также планирует ответить на вопросы граждан.

Готовится, — ответил Песков на вопрос о публичных мероприятиях президента.

В этом году прямая линия пройдет в обновленном формате и будет объединена с большой пресс-конференцией. Мероприятие станет первым с 2021 года. По словам Пескова, число обращений к Путину на прямую линию превысит 1 млн.

Тем временем жители подмосковного Солнечногорска не стали ждать эфира и записали Путину видеообращение с жалобой на отсутствие отопления и горячей воды. По их словам, в холода приходится обогреваться газом и электрическими обогревателями. При этом счета приходят как за полноценно оказанные услуги.

Ранее российский президент подписал указ о назначении своего референта, готовящего проекты выступлений. Им стал Кирилл Зорин, который работает в администрации главы государства. До этого руководителем референтуры являлся помощник президента Дмитрий Калимулин.