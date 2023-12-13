Жители подмосковного Солнечногорска пожаловались Путину на отсутствие тепла

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Жители подмосковного Солнечногорска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отсутствие отопления и горячей воды в их домах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По их словам, в холода им приходится обогреваться газом и электрическими обогревателями. При этом счета приходят, как за полноценно оказанные услуги.

Людям приходится обогреваться газом и электрическими обогревателями. Счета при этом мы получаем как за полноценно оказанные услуги. Администрация, управляющая компания Выстрел, ИКЖКХ и ресурсоснабжающая организация ЦЖКУ Минобороны бездействуют и только переводят стрелки друг на друга. Все тщетно, отовсюду приходят отписки и ничего не меняется, — рассказывают люди на кадрах.

Отмечается, что температуры горячей воды не поднимается выше 30 градусов, в квартирах не бывает выше 14 градусов. Такая же ситуация происходит и в детском саду и гимназии.

В конце прошлой недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что число обращений на прямую линию к Путину превысит 1 млн. По его словам, все они будут приняты во внимание, каждый отдельный вопрос будет решен в течение года.

До этого представитель Кремля говорил, что граждане предпочитают напрямую обращаться к президенту, минуя местные власти. Это, по его словам, подтверждает процесс сбора вопросов к прямой линии. Тем не менее, подчеркнул он, бывают и случаи, когда люди неоднократно обращались к местной инстанции и не смогли до них достучаться.