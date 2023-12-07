В Кремле не слышали просьбу предпринимательницы к Путину об удочерении Песков: нам ничего не известно об обращении россиянки к Путину по удочерению

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

В Кремле не слышали об обращении столичной предпринимательницы к президенту России Владимиру Путину о ее удочерении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РБК, граждане зачастую обращаются к президенту в обход местных властей. Тем не менее, отмечает он, каждая ситуация персональная.

Каждая ситуация персональная. Нам ничего не известно об обращении женщины, — сказал Песков.

О том, что граждане предпочитают напрямую обращаться к президенту подтверждает процесс сбора вопросов к большой пресс-конференции и прямой линии главы государства, уточняет Песков. Однако, по его словам, бывают и случаи, когда люди неоднократно обращались к местным властям и не смогли до них достучаться, пишет ТАСС.

О том, что 83-летняя предпринимательница в Москве Сусанна Тапалцян подала иск в суд с требованием к президенту России Владимиру Путину удочерить ее сообщалось ранее. На такой шаг основательница кафе «Парос» пошла после многолетней борьбы за помещение в Бригадирском переулке, где ее кафе располагалось до этого.

Как рассказала дочь женщины Лусине Маргарян, у них отобрали их помещение, а на мать еще повесили долги. Всего она обязана выплатить три миллиона рублей. Сейчас эта сумма погашается с пенсионной карты. В семье пришли к выводу, что изменить сложившуюся ситуацию могут лишь родственники влиятельного человека. Поэтому и подали в суд требование к президенту удочерить женщину.