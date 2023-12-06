83-летняя московская предпринимательница требует Путина удочерить ее Московская предпринимательница через суд требует от Путина удочерить ее

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В Москве 83-летняя предпринимательница Сусанна Тапалцян подала иск в суд с требованием к президенту России Владимиру Путину удочерить ее, сообщает MSK1.RU. Как отмечается, на такой шаг основательница кафе «Парос» пошла после многолетней борьбы за помещение в Бригадирском переулке, где кафе располагалось ранее. В семье пришли к выводу, что изменить сложившуюся ситуацию могут лишь родственники влиятельного человека.

У нас там [на Бригадирском] был наш ресторан «Парос». И мы сейчас вынужденно арендуем в другом месте. Здесь вообще трагедия. Мало того, что они у нас рейдерский захват помещения провели таким красивым законным путем, они еще и наложили на мамину пенсионную карту три миллиона долгов, якобы компенсация юридических услуг, это когда мама защищалась в суде. И у нее сейчас из пенсии половина суммы уходит на погашение этого долга, — рассказала дочь предпринимательницы Лусине Маргарян.

В августе 2020 года Верховный суд отклонил коллективный иск к президенту России, который, по мнению истцов, не распространил меры поддержки в период коронавирусной пандемии на детей старше 16 лет. Иск подавали 50 родителей, чьи дети остались без президентских дотаций. Они посчитали, что права детей, установленные семейным законодательством, а также нормами международного права, были нарушены.